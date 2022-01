Plebiscyt na "Statutowy Absurd Roku" przeprowadziło Stowarzyszenie Umarłych Statutów, działające na rzecz praworządności w szkołach. Internauci głosowali na najbardziej niedorzeczne statutowe postanowienie z listy kilku wybranych przypadków, w których w ubiegłym roku interweniowali wolontariusze SUS.

- Nasze stowarzyszenie już od dłuższego czasu podejmuje temat nieprawidłowości w statutach szkolnych. Cały czas zwracamy uwagę na naruszanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i absurdy, do których szkoły usiłują przymusić swoich uczniów - mówi Interii Daniel Sjargi, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Umarłych Statutów.

Pomysłowość autorów przepisów wprawia w osłupienie.



Przymusowy celibat dla licealistów. "Zakaz seksu w szkole i poza nią"

W plebiscycie zwyciężyło Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, które w swoich wewnętrznych przepisach przewidziało m.in. zakaz odbywania stosunków seksualnych, obowiązujący uczniów zarówno w szkole, jak i poza nią. Według statutu uczniowie KLO nie mogli również np. publicznie podejmować zachowań o zabarwieniu seksualnym. Jakie to zachowania? Tego nie sprecyzowano.

- Ten statut jest wyjątkowy, ponieważ prezentuje zasadę, która generalnie nie występuje w statutach innych szkół, nawet szkół katolickich. Jest to odniesienie do tematu, który w ogóle nie powinien być poruszony w statucie szkoły. Statut ma na celu określenie zasad związanych z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym, a to co jest poza szkołą, w ogóle nie powinno być przedmiotem rozważań statutu - mówi Daniel Sjargi, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Umarłych Statutów.

I dodaje: - Zgadzamy się, że do takich sytuacji jak uprawianie seksu nie powinno dochodzić w szkole, to jednak regulacje statutowe w tym zakresie są zwyczajnie zbędne. Szczególnie, że statut zabrania jakichkolwiek zachowań o zabarwieniu seksualnym, a to szkoła może interpretować bardzo szeroko.

- Warto podkreślić, że nie jest to szkoła typowo wyznaniowa, czyli taka, która byłaby prowadzona i finansowana w całości przez kościół lub związek wyznaniowy. To szkoła publiczna, dla której organem prowadzącym jest zarejestrowany w Polsce Kościół - podkreślają członkowie stowarzyszenia.

Małopolska Kurator Oświaty problemu w zakazie seksu nie widzi

Placówka, jak każda publiczna, podlega pod kuratorium. Dlatego tam swoją interwencję skierowali członkowie Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Szybko zderzyli się z murem.

- Małopolska Kurator Oświaty uznała, że nie podejmie działań nadzorczych w związku z większością naszych zastrzeżeń co do statutu tej szkoły. Złożyliśmy więc odwołanie do Ministra Edukacji i Nauki. Ten przez wiele miesięcy zwlekał z podjęciem jakiejkolwiek decyzji, a potem uznał, że nasze odwołanie jest niedopuszczalne - opowiada Daniel Sjargi.

Stowarzyszenie nie poddało się. Złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

- W tym momencie oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy. Mamy nadzieję, że prędzej czy później uda nam się wymóc dostosowanie tego statutu do wymagań prawa powszechnie obowiązującego. I mamy też nadzieję, że być może, gdy wyślemy szkole statuetkę potwierdzającą zwycięstwo w tym anty-konkursie, to może sama dyrekcja przejrzy na oczy i usunie nieprawidłowości- podsumowuje Daniel Sjargi.

Podreperować budżet szkoły pracami uczniów

Zaszczytne drugie miejsce w plebiscycie "Statutowy Absurd Roku" zajęły wspólnie dwie artystyczne szkoły: Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego w Zespole Szkół Plastycznych we Wrocławiu oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu.

- Obie placówki odbierały swoim uczniom prawa autorskie do przygotowywanych przez nich prac. Co więcej - rościły prawa do ich odsprzedaży i podreperowania w ten sposób budżetu szkoły. W statutach obu placówek znalazły się przepisy, że prawa do prac wykonanych na zajęciach automatycznie przechodzą na szkołę - opowiada Daniel Sjargi.

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie daje szkołom takiej możliwości. Prawa autorskie co do zasady przysługują twórcy dzieła. Autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, ale na pewno nie dzięki szkolnemu statutowi - tłumaczy Łukasz Korzeniowski, prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów.

Centrum Edukacji Artystycznej, które nadzoruje szkoły plastyczne, po interwencji SUS zobowiązało podległe sobie placówki do poprawienia szkolnych statutów.

Do szkoły tylko w spódniczce

Trzecią lokatę w plebiscycie na "Statutowy Absurd Roku" zdobyła Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi. W swoim statucie zabraniała ona noszenia przez dziewczynki spodni w trakcie uroczystości szkolnych.

- Tutaj historia zakończyła się na szczęście happy endem. Na wniosek SUS w sprawie interweniował Łódzki Kurator Oświaty, który nakazał szkole uchylenie kontrowersyjnych zapisów. Problem został rozwiązany jeszcze przed rozpoczęciem plebiscytu. Wysokie, III miejsce w niechlubnym rankingu pozostaje jednak ważną przestrogą dla wszystkich dyrektorów placówek, w których ostały się przejawy dyskryminacji ze względu na płeć - podkreślają władze stowarzyszenia.

To nie jedyne szkoły, w których zdaniem stowarzyszenia statuty odbiegają od norm prawnych, a czasem i logiki.

- Wśród nominowanych znalazło się także najlepsze liceum w Polsce według rankingu Perspektyw , czyli XIV Liceum Ogólnokształcące im. Staszica w Warszawie. Tam dyrekcja, w ramach kary, w sytuacji kiedy uczeń jest zawieszony w swoich prawach, mogła nałożyć zakaz przychodzenia ucznia na zajęcia, co zupełnie narusza jego prawo do nauki - opowiada Daniel Sjargi.

Sjargi podkreśla, że statut szkoły jako informacja publiczna powinien być jawny, opublikowany w BIP-ie lub co najmniej na stronie placówki.

- Ale wiele szkół stara się ukryć przepisy prawa, które dotyczą uczniów i z jakiś niejasnych powodów nie pozwalają im dotrzeć do obowiązujących regulacji wewnątrzszkolnych. To absurd, bo uczniowie mają przecież się do nich stosować, a trudno się stosować do czegoś, czego się nie zna. Podejmujemy w takich sprawach liczne interwencje. Szkoły nie zawsze chcą jednak dokument udostępnić. Kilka spraw zakończyło się w sądzie - tłumaczy Daniel Sjargi.

Stowarzyszenie Umarłych Statutów jest pierwszą i największą w Polsce organizacją bezpośrednio broniącą interesów uczniów. "Statutowy Absurd Roku" był pierwszą edycją konkursu. Jak zapewniają organizatorzy, na pewno nie ostatnią.