- Przygotowujemy pismo w sprawie małopolskiej kurator oświaty - na razie do małopolskiego wojewody, bo to jest właściwy organ do podejmowania adekwatnych działań - powiedział w rozmowie z reporterem Polsat News wiceminister MEiN Tomasz Rzymkowski .



Rzymkowski przypomniał, że resort już jednoznacznie ocenił wypowiedź małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak. - Ustami ministra Przemysława Czarnka została skrytykowana. Jako Ministerstwo Edukacji i Nauki od samego początku akcji szczepień wspieramy ją i zachęcamy pracowników oświaty, apelujemy do rodziców, aby szczepili dzieci - podkreślał wiceszef resortu.

Małopolska kurator oświaty: Szczepionki "eksperymentem"

- Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, aby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać, zwłaszcza jeśli mówimy o szczepionkach. Jak wszyscy wiedzą, konsekwencje tego eksperymentu nie zostały jeszcze stwierdzone - oznajmiła Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, zapytana o obowiązkowe szczepienia nauczycieli. Do jej wypowiedzi odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski. - Potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu - powiedział.



- Każdy musi ponosić konsekwencje swoich słów, również tych nieodpowiedzialnych (...), a każda wypowiedź, która nie jest tą zachętą, ale próbą dyskusji na temat szczepienia, jest właśnie nieodpowiedzialna - tak na słowa Nowak reaguje w rozmowie z Interią była minister edukacji Anna Zalewska.