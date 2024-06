Zdecydowana deklaracja państw G7. "Bardzo ważny sygnał dla Putina"

Przywódcy G7 zebrani na szczycie we włoskiej Apulii zadeklarowali "solidarność, by wspierać walkę Ukrainy o wolność i jej odbudowę tak długo, jak będzie to konieczne". Liderzy zaznaczyli, że jest to bardzo ważny sygnał dla Władimira Putina. "Nasilamy nasze wspólne wysiłki, by rozbroić i przerwać finansowanie rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego" - dodali w opublikowanym w piątek 36-stronicowy dokument końcowy.