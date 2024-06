Wspólne oświadczenie prezydentów. Ostrzegają przed zagrożeniem

Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki. Prezydenci wydali oświadczenie

Prezydenci oświadczyli, że "z zadowoleniem" przyjmują zwiększenie poziomu inwestycji w obronność, w tym także przeznaczanie co najmniej 2 proc. PKB na cele wojskowe przez poszczególne państwa. "Sojusznicze zobowiązanie do pilnego zapewnienia najbardziej krytycznych zdolności jest kluczem do realizacji planów obronnych NATO" - napisali.

Prezydenci ostrzegają przed zagrożeniem dla NATO

"Będziemy pracować nad kompleksową strategią kontestowania, ograniczania i przeciwdziałania Rosji, w tym poprzez ograniczanie zdolności Rosji do odbudowy jej sił zbrojnych i generowania zagrożeń. Pozostajemy nieugięci w naszych wysiłkach na rzecz utrzymania międzynarodowej presji na Rosję , w tym poprzez sankcje i inne środki, tak długo, jak Rosja będzie kontynuować swoją wrogą politykę i działania, w tym rażące naruszanie prawa międzynarodowego" - podkreślono we wspólnym oświadczeniu.

Wojna w Ukrainie. "Rosja ponosi pełną odpowiedzialność"

"W toku przygotowań do szczytu w Waszyngtonie zobowiązujemy się, wraz z członkami Sojuszu, do uzgodnienia znaczącego pakietu wsparcia, obejmującego kompleksową rolę NATO we wspieraniu przyrodzonego prawa Ukrainy do samoobrony oraz zobowiązanie do zapewnienia trwałego, długoterminowego wsparcia finansowego" - przekazano.