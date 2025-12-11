W skrócie Siergiej Ławrow uważa, że Rosja nie planuje agresji wobec krajów NATO i UE i jest gotowa potwierdzić to na piśmie.

Jednocześnie podkreśla gotowość Rosji do obrony w razie potencjalnego konfliktu z Europą.

Moskwa niezmiennie sprzeciwia się członkostwu Ukrainy w NATO i dąży do szerokich gwarancji bezpieczeństwa.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że Moskwa "nie ma żadnych agresywnych planów wobec członków NATO ani Unii Europejskiej".

Dyplomata, którego słowa cytuje propagandowa rosyjska agencja Tass, nadmienił, że takie stanowisko miał wyrazić niedawno także Władimir Putin.

Rosja. Ławrow twierdzi, że Moskwa nie chce atakować NATO.

- Jesteśmy gotowi potwierdzić odpowiednie gwarancje na piśmie, w dokumencie prawnym. Oczywiście na zasadzie zbiorowej, wzajemnej - dodał Siergiej Ławrow.

Jednocześnie szef rosyjskiego MSZ stwierdził, że w Europie trwa "militarna gorączka" i jeśli Stary Kontynent zdecyduje się na wojnę, to Moskwa "jest gotowa nawet teraz".

Zdaniem Ławrowa ze strony Europy nie ustaje agresja prawna. - Wykorzystują struktury marionetkowe, takie jak Międzynarodowy Trybunał Karny i Europol. Chcą powołać specjalny trybunał i rejestr odszkodowań w ramach Rady Europy - mówił.

W podobnym tonie w ubiegłym tygodniu wypowiadał się sam Władimir Putin. Przywódca Federacji Rosyjskiej ogłosił, że Moskwa nie chce wojny z mocarstwami europejskimi, ale "jeśli Europa chce wojny, to Rosja jest gotowa walczyć już teraz".

Moskwa nie zmienia swojego stanowiska. Nie zaakceptują Ukrainy w NATO

Ponadto Siergiej Ławrow odniósł się też do kwestii wojny w Ukrainie oraz planu pokojowego, który miałby zakończyć konflikt zbrojny. Jego zdaniem podczas negocjacji z Amerykanami w sprawie Ukrainy "nieporozumienia i brak komunikacji zostały wyjaśnione".

Moskwa chce, aby uzgodniony został pakiet dokumentów, które będą podstawą długoterminowego i trwałego porozumienia pokojowego na Ukrainie, a także zawierał "gwarancje bezpieczeństwa dla wszystkich zaangażowanych stron".

- Przekazaliśmy naszym amerykańskim kolegom dodatkowe propozycje dotyczące zbiorowych gwarancji bezpieczeństwa. Rozumiemy, że omawiając gwarancje bezpieczeństwa, nie możemy ograniczać się wyłącznie do Ukrainy - stwierdził dyplomata, cytowany przez Reutersa.

Ławrow podtrzymał też stanowisko, jakie niejednokrotnie przedstawiał Kreml - Rosja nigdy nie zaakceptuje członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim.

