Atak na konwój wojskowy w Syrii. Zginęli amerykańscy żołnierze

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Dwóch amerykańskich żołnierzy i cywil zginęli w ataku Państwa Islamskiego na konwój wojskowy w Syrii - poinformował w sobotę Pentagon. Do ataku miało dojść w mieście Palmyra. Napastnik, który zaatakował Amerykanów zginął, według lokalnych mediów był członkiem syryjskich sił bezpieczeństwa.

Czołg wojskowy na otwartym, pustynnym terenie, obok niego stoi żołnierz w pełnym umundurowaniu. Flaga amerykańska widoczna na pojeździe.
Amerykańscy żołnierze w Syrii (zdj. ilustracyjne)Hedil Amir/Anadolu Agency Getty Images

W skrócie

  • Dwóch amerykańskich żołnierzy i tłumacz zginęli w ataku ISIS na konwój wojskowy w syryjskiej Palmyrze.
  • Napastnik został zabity przez siły sojusznicze, a rannych przetransportowano do bazy al-Tanf.
  • USA kontynuują stopniowe wycofywanie wojsk z Syrii, gdzie od lat walczą z terroryzmem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Dzisiaj w Palmyrze w Syrii zginęło dwóch żołnierzy Stanów Zjednoczonych i jeden cywil, będący tłumaczem. Trzy osoby zostały ranne" - przekazał w sobotę rzecznik prasowy Pentagonu Sean Parnell.

Według amerykańskiego wojska żołnierze zostali zaatakowani przez terrorystę należącego do Państwa Islamskiego, podczas misji w ramach operacji skierowanej przeciwko ISIS. W wyniku wymiany ognia, napastnik został zabity. Ranni żołnierze mieli zostać przetransportowani śmigłowcami do bazy al-Tanf znajdującej się w pobliżu granic z Irakiem i Jordanią - poinformowała agencja Associated Press. Część z nich jest poważnie ranna.

"Barbarzyńca, który przeprowadził ten atak został zabity przez siły sojusznicze" - przekazał sekretarz wojny USA Pete Hegseth.

Zobacz również:

Dyrektor Biura Obywatelstwa i Imigracji USA Joe Edlow ogłasza po strzelaninie w Waszyngtonie. - Wstrzymano wszystkie decyzje azylowe - przekazał
Świat

Zdecydowany ruch USA po ataku na żołnierzy. "Wstrzymano wszystkie decyzje"

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    "Jeśli bierzesz za cel Amerykanów, gdziekolwiek na świecie, spędzisz resztę swojego krótkiego i niepewnego życia wiedząc, żeStany Zjednoczone będą cię ścigać, znajdą cię, a następnie bezwzględnie zabiją" - dodał.

    Amerykanie stopniowo wycofują się z Syrii

    Jak informuje Fox News jeszcze latem tego roku w Syrii stacjonowało około 1500 amerykańskich żołnierzy. Pentagon nakazał jednak ich stopniowe wycofywanie. Do końca roku ma ich w kraju pozostać kilkuset.

    Od 2014 roku USA posiadały w Syrii również osiem baz wojskowych. Celem Amerykanów było zwalczanie organizacji terrorystycznych funkcjonujących w tym kraju. Od tego czasu co najmniej trzy bazy zostały jednak zlikwidowane lub przekazane siłom syryjskim, po upadku reżimu Baszara al-Asada, do którego doszło rok temu.

    W poniedziałek tysiące Syryjczyków wyszło na ulice Damaszku, by świętować pierwszą rocznicę upadku reżimu Asada, który rządził krajem 2000 roku.

    Zobacz również:

    Donald Trump i sekretarz wojny Pete Hegseth
    Świat

    Donald Trump zapowiada. "Wkrótce rozpoczniemy ataki na lądzie"

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    Obowiązkowa służba wojskowa? Arłukowicz: "Ciągoty" Cenckiewicza i KaczyńskiegoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze