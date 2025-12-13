W skrócie Ponad 50 żołnierzy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszukiwało tereny w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego po potwierdzeniu wirusa ASF u martwego dzika.

Władze lokalne wraz ze służbami weterynaryjnymi i leśnymi zaostrzyły środki bezpieczeństwa w powiecie piotrkowskim, wprowadzając szereg obowiązków i zakazów dla hodowców trzody.

Poszukiwania martwych dzików będą prowadzone do 21 grudnia, a służby analizują okoliczności porzucenia zarażonego zwierzęcia.

Ponad 50 żołnierzy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszukiwało w sobotę teren w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Akcja została podjęta po znalezieniu martwego dzika, u którego badania laboratoryjne potwierdziły obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

O prowadzonych od wczesnych godzin porannych poszukiwaniach poinformował w sobotę rzecznik 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej (ŁBOT) kpt. rez. Sławomir Malinowski.

Trwa przeszukiwanie terenu po znalezieniu martwego dzika z ASF

Działania 9 ŁBOT realizowane są we współpracy z inspekcją weterynaryjną, służbami leśnymi oraz lokalnymi władzami. Żołnierze przeszukują wyznaczone obszary leśne i polne, aby sprawdzić, czy nie ma na nich padłych dzików, które mogłyby stanowić źródło dalszego rozprzestrzeniania się choroby.

Dodajmy, że każde podejrzane znalezisko jest zabezpieczane zgodnie z procedurami bioasekuracji i niezwłocznie zgłaszane służbom.

- Żołnierze 9 ŁBOT zostali odpowiednio przygotowani do prowadzenia działań w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego. Poruszają się w wyznaczonych strefach, korzystają ze środków ochrony indywidualnej oraz przechodzą procedury dezynfekcji sprzętu i pojazdów po zakończeniu zadań. Ich obecność w terenie ma charakter wspierający i ma na celu odciążenie służb cywilnych w sytuacji kryzysowej - wyjaśnił rzecznik łódzkich terytorialsów.

Sławomir Malinowski przypomniał, w przypadku natrafienia na padłe dziki lub szczątki zwierząt, nie należy ich dotykać ani przemieszczać, lecz niezwłocznie poinformować najbliższy urząd gminy, nadleśnictwo lub inspekcję weterynaryjną.

Powiat Piotrkowski. Poszukiwania będą prowadzone do 21 grudnia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało w piątek, że poszukiwania w pow. piotrkowskim prowadzone będą w systemie ciągłym do 21 grudnia. Według służb weterynaryjnych, w praktyce oznacza to, że 13, 17 i 20 grudnia przeszukania prowadzić będzie grupa blisko 100 osób.

W strefie zakażenia nadal obowiązuje obecnie zakaz odstrzału dzików. Z kolei w 9 obwodach w powiecie piotrkowskim odstrzał został zwiększony o 450 dzików.

Przypomnijmy, że powiat piotrkowski to "zagłębie hodowli trzody", na którym znajduje się ok. 450 tysięcy świń. Tylko w promieniu 5 km od miejsca znalezienia "dzika zero" działa 58 gospodarstw, w których utrzymywanych jest ponad 7 tys. świń.

Z tego powodu od poniedziałku na terenie pięciu gmin w powiecie piotrkowskim (Sulejów, Rozprza, Łęki Szlacheckie, Wola Krzysztoporska oraz miasto Piotrków Trybunalski) obowiązuje rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

Rozporządzenie ogłoszono po tym, jak badanie wykryło obecność wirusa w oskórowanej tuszy dzika odnalezionej pod koniec listopada w lesie na terenie gm. Rozprza.

Powiatowy lekarz weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim wydał rozporządzenie ws. zwalczania ASF u dzików

Dokumentem nałożyło na posiadaczy trzody chlewnej szereg obowiązków, m.in. prowadzenia aktualnego spisu świń, zabezpieczenia pasz oraz stosowania skutecznych środków dezynfekcyjnych.

Obowiązuje też zakaz wwożenia na teren gospodarstwa tusz dzików i produktów pochodzenia zwierzęcego, organizowania targów i wystaw ze świniami oraz prowadzenia polowań. Granice obszaru objętego zakażeniem ASF mają być oznaczone tablicami ostrzegawczymi.

Dodajmy, że służby nadal wyjaśniają okoliczności pozostawienia w lesie wspomnianego oskórowanego i wypatroszonego dzika, który był zakażony wirusem ASF. Działania w tej sprawie prowadzone są przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policję i prokuraturę. Tuż po zdarzeniu minister rolnictwa sugerował, że pod uwagę brana jest próba sabotażu.

"Natychmiast zleciłem służbom podjęcie działań i zabezpieczenie terenu. Nie wykluczamy sabotażu, w tym wschodniej dywersji. Chronimy polską wieś i nie pozwolimy na celowe roznoszenie wirusa. Działamy!" - pisał wówczas na platformie X minister rolnictwa Stefan Krajewski.

Afrykański pomór świń to zakaźna choroba wirusowa świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Ludzie nie są narażeni na zakażenie tym wirusem, więc choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Wystąpienie ASF ma przede wszystkim znaczenie ekonomiczne.

