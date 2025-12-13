Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja zaatakowała turecki statek. "Na otwartym morzu"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Rosja przeprowadziła ukierunkowany atak na turecki statek na Morzu Czarnym - przekazała Marynarka Wojenna Ukrainy. Jednostka płynęła korytarzem zbożowym" z ładunkiem oleju słonecznikowego do Egiptu. Na jej pokładzie znajdowało się 11 osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział "odpowiedź" ze strony Kijowa. To bowiem kolejny atak na turecki statek w ciągu ostatnich dni.

Zniszczona konstrukcja budynku lub pojazdu po lewej stronie oraz uszkodzony silnik z licznymi okablowaniami i spaleniami po prawej stronie.
Morze Czarne. Marynarka Wojenna Ukrainy poinformowała, że Rosja przeprowadziła atak na turecki statekunian.uamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła ukierunkowany atak dronem na turecki statek płynący "korytarzem zbożowym" na Morzu Czarnym. Na pokładzie było 11 osób.
  • Prezydent Zełenski potępił uderzenie i zapowiedział odpowiedź Ukrainy, zwracając uwagę na zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego.
  • Turcja apeluje o zaprzestanie działań wojennych na Morzu Czarnym i deklaruje gotowość do wsparcia rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Marynarka Wojenna Ukrainy poinformowała w sobotę, że rosyjski dron przeprowadził ukierunkowany atak na turecki statek "VIVA" na Morzu Czarnym.

Agencja Unian przekazała, że maszyna płynęła "korytarzem zbożowym" z ładunkiem oleju słonecznikowego do Egiptu. Jak dodała, resort wojskowy ustalił, że atak miał miejsce na otwartym morzu w obrębie strefy ekonomicznej Ukrainy, ale poza jej zasięgiem obrony przeciwlotniczej.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w turecki statek na Morzu Czarnym

"Federacja Rosyjska rażąco i cynicznie łamie międzynarodowe prawo morskie. Takie działania stoją w bezpośredniej sprzeczności z podstawowymi zasadami wolności żeglugi" - napisała ukraińska Marynarka Wojenna w opublikowanym oświadczeniu.

Zobacz również:

Rosjanie są bliscy zdobycia kolejnego ukraińskiego miasta (zdj. ilustracyjne)
Wojna w Ukrainie

Dramatyczne doniesienia z ukraińskiego frontu. "Potrzebne rezerwy"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Na pokładzie zaatakowanej jednostki znajdowało 11 obywateli Turcji. Strona ukraińska przekazała jednak, że żadna z osób nie została poszkodowana, a statek kontynuuje swój rejs do portu docelowego w Egipcie.

    Agencja AFP informuje, że atak potępił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział ponadto odpowiedź. - To był atak na bezpieczeństwo żywnościowe - powiedział w swoim wieczornym przemówieniu.

    Zełenski stwierdził także, że "atak na statki, które nie mają nic wspólnego z wojną, jest bezpośrednim wyzwaniem rzuconym przez Rosję całemu światu".

    - Będziemy współpracować z naszymi partnerami, aby ustalić, jak zareagować na tę sytuację. Odpowiedź będzie - dodał.

    Morze Czarne. To niejedyny atak na turecką jednostkę

    Dodajmy, że to niejedyny atak, w trakcie którego doszło do uszkodzenia tureckiego statku. W piątek Kreml zaatakował bowiem dwa porty morskie w Ukrainie. W wyniku zdarzenia miały zostać uszkodzone w sumie trzy statki, wszystkie w obwodzie odeskim.

    Jedna z maszyn należała do Ankary i przewoziła zapasy żywności. Operator statku w rozmowie z Agencją Reutersa przekazał, że do ataku z powietrza doszło niedługo po zacumowaniu, czyli około godziny 16:00 czasu lokalnego. W wyniku zdarzenia w przedniej części jednostki wybuchł pożar.

    Zobacz również:

    Wojna w Ukrainie. W trakcie rosyjskiego ataku na obwód odeski doszło do uszkodzenia trzech statków
    Wojna w Ukrainie

    Rosja uderzyła w ukraińskie porty. Uszkodzony statek z Turcji, MSZ reaguje

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj

      Turcja apeluje o zaprzestanie działań wojennych na Morzu Czarnym

      Działania wojenne prowadzone na Morzu Czarnym spotkały się ze stanowczą reakcją Turcji, która zaapelowała o zaprzestanie działań w tym rejonie. Władze stwierdziły bowiem, że piątkowy incydent "uwypuklił zagrożenia dla bezpieczeństwa morskiego".

      W oświadczeniu opublikowanym przez tureckie MSZ Ankara wezwała także do podjęcia porozumienia w sprawie zawieszenia ataków na żeglugę oraz infrastrukturę energetyczną i portową obu stron konfliktu.

      "Po raz kolejny podkreślamy wagę natychmiastowego zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą i podkreślamy potrzebę porozumienia, które zapobiegnie eskalacji na Morzu Czarnym" - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.

      Erdogan: Turcja jest gotowa wesprzeć działania pokojowe

      Przypomnijmy, że w piątek doszło także do spotkania prezydenta Turcji z Władimirem Putinem w Turkmenistanie. W jego trakcie Recep Tayyip Erdogan zasugerował, aby zaprzestać ataków na obiekty energetyczne i porty, twierdząc, że byłoby to "korzystne".

      "Nasz Prezydent zauważył, że procesy negocjacyjne mające na celu zakończenie wojny są uważnie śledzone i że w tym kontekście Turcja jest gotowa organizować spotkania we wszystkich formatach" - wskazywało Biuro Komunikacji Prezydencji Republiki Turcji.

      Rozmowy toczyły się głównie wokół wojny w Ukrainie, a turecki przywódca ocenił, że "można osiągnąć porozumienie" na warunkach "przynoszących praktyczne korzyści obu stronom".

      Źródła: Unian, AFP, Reuters

      Zobacz również:

      Putin i Erdogan rozmawiali w Turkmenistanie. Tematem wojna w Ukrainie
      Świat

      Putin i Erdogan rozmawiali o wojnie w Ukrainie. Padła propozycja

      Alicja Krause
      Alicja Krause
      "Zawsze można coś zrobić lepiej". Europoseł KO o dwóch latach rząduPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze