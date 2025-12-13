BBN przywraca usunięty raport Cenckiewicza. "Charakter państwowy"

W skrócie BBN opublikowało ponownie usunięty dwa lata temu raport o wpływach rosyjskich na bezpieczeństwo Polski.

Raport został wcześniej usunięty przez rząd Donalda Tuska.

BBN krytykuje decyzje rządu, wskazuje na umorzenie śledztwa wobec byłych szefów SKW oraz ich powroty na wysokie stanowiska.

"Przywracamy do obiegu publicznego Raport Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022" - napisało BBN w mediach społecznościowych.

Raport sporządzony przez komisję pod przewodnictwem obecnego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza, został pierwotnie opublikowany 29 listopada 2023 roku na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niedługo później bo w styczniu 2024 roku został z niej jednak usunięty przez nowy rząd Donalda Tuska. Z kolei w lipcu 2024 roku parlament przyjął ustawę o likwidacji komisji i uznaniu wszystkich jej prac "za nieważne".

"Tej kuriozalnej, z punktu widzenia prawa, ustawy nie podpisał Prezydent RP Andrzej Duda, a zatem publikowany raport jest obowiązujący i ma charakter państwowy" - napisało BBN w oświadczeniu.

Biuro Bezpieczeństwo Narodowego w oświadczeniu stwierdziło również, że od 2016 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła śledztwo przeciwko byłemu szefostwu Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Januszowi Noskow, gen. bryg. Piotrowi Pytli i płk. Krzysztofowi Duszy.

Prokuratura zarzucała im, że zataili "przed Prezesem Rady Ministrów pełny zakres podjętej współpracy […] obejmujący szerszy zakres współpracy niż wnioskowane i udzielone wadliwe zgody, w sytuacji, kiedy największe zagrożenie dla obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP wynikało ze strony służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, a cele FSB pozostawały w sprzeczności z celami Polski i NATO".

"Po nielegalnym przejęciu prokuratury przez rząd, (śledztwo - red.) zostało wiosną 2024 r. umorzone, a zarzuty wobec gen. bryg. Janusza Noska, gen. bryg. Piotra Pytla i płk. Krzysztofa Duszy wycofane" - napisało BBN w oświadczeniu, dodając, że gen. Nosek w 2024 r. został doradcą sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, a płk Dusza od grudnia 2023 r. pełni stanowisko zastępcy szefa SKW.

"Z kolei osoby, które były odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, w tym nadzór nad służbami specjalnymi, a zdaniem Komisji nie powinno się im powierzać 'zadań, stanowisk i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa', od dwóch lat ponownie są u steru władzy" - stwierdziło BBN.

Państwowa Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 powstała w 2023 roku, kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. Ustawa o jej powołaniu zyskała miano "Lex Tusk", ówczesna opozycja twierdziła bowiem, że celem komisji ma być wyeliminowanie z polityki szefa Koalicji Obywatelskiej.

Mimo kontrowersji komisja powstała, na jej czele stanął Sławomir Cenckiewicz, a wszyscy członkowie zostali wybrani z nominacji posłów PiS. Pod koniec listopada 2023 roku, już po wyborach parlamentarnych, w ramach których Prawo i Sprawiedliwość utraciło większość w Sejmie, komisja opublikowała raport. W jego konkluzjach zarekomendowano wykluczenie z pełnienia funkcji państwowych m.in. Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Tomasza Siemoniaka czy Bogdana Klicha.

Pod koniec lipca 2024 roku Sejm przyjął ustawę likwidującą komisję i uznającą jej prace za nieważne. Ustawa ta została jednak zawetowana przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.

W maju 2024 roku premier Donald Tuska powołał nową komisję, która miała badać wpływy rosyjskie i białoruskie w Polsce w latach 2004-2024. Na jej czele stanął szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosław Stróżyk. Komisja opublikowała dwa raporty: o działalności podkomisji ds. katastrofy smoleńskiej oraz o dezinformacji, a w lipcu 2025 roku została rozwiązana.

