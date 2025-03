Litewskie śledztwo wykazało, że podpalenie wileńskiego sklepu IKEA "było powiązane z Rosją poprzez długi łańcuch pośredników". - To jest związane z wywiadem wojskowym, ze służbami bezpieczeństwa - powiedział Urbelis.

- Są to młodzi ludzie, którym ewidentnie brakuje doświadczenia życiowego, którzy ze względu na znane okoliczności znaleźli się w dość trudnej sytuacji materialnej. Rekrutacja takich osób do tego typu zadań jest popularna. Ludzie rozumieją, co robią, ale najwyraźniej nie rozumieją ostatecznych celów. Ale te działania są niebezpieczne - mówił prokurator.