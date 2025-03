- Przewodniczący Sejmu Saulius Skvernelis zauważył, że obecnie znajdujemy się w sytuacji, w której główna strona konfliktu, czyli Ukraina, nawet nie zostaje zaproszona do stołu negocjacyjnego. Dlatego podkreślił konieczność wzmocnienia obrony i unikania pokładania nadziei w działaniach innych krajów.

No, ale Litwie jednak chyba trudno byłoby obronić się zupełnie samej?

- Unikanie nie znaczy braku współpracy, tylko równoległy rozwój własnych sił obronnych. Zagrożenie ze strony Rosji było na Litwie traktowane poważnie co najmniej od 2014 roku.

- Ta strategia była kontynuowana przez administrację Joe Bidena aż do rozpoczęcia pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą. Poprzedni rząd Litwy, świadomy potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju, w latach 2021-2022, żeby pokazać Stanom, że stoimy po ich stronie, wszedł w ostry kryzys dyplomatyczny z Chinami i zacieśnił współpracę z Tajwanem.

No a potem wolta Trumpa i coś, co - przynajmniej przez chwilę - wyglądało na zmianę sojuszy.

- Możliwość wycofania wojsk amerykańskich z Europy została odebrana na Litwie jako poważne osłabienie obrony. Po zwycięstwie Trumpa Litwa próbowała kontynuować dotychczasową politykę. Pod koniec stycznia minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys, w reakcji na roszczenia terytorialne Trumpa wobec Grenlandii , oświadczył, że Litwa nie opowiada się po żadnej ze stron. Później zmienił stanowisko, zaznaczając, że Litwa "stoi po stronie prawa międzynarodowego", co nie oznacza neutralności.

A co by było dla Litwy najgorszym możliwym scenariuszem?

- Najczarniejszy scenariusz dla Litwy to opuszczenie NATO przez Stany Zjednoczone i jednoczesna niezdolność państw europejskich do osiągnięcia porozumienia w kwestii wspólnego bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę rosnące tendencje populistyczne i izolacjonistyczne w Europie, taki wariant jest realnym zagrożeniem.

- W takiej sytuacji kraje bałtyckie mogłyby zostać pozostawione same sobie. Zachodnie kraje czasem sceptycznie podchodzą do "na wyrost histerycznych" apeli państw bałtyckich dotyczących rosyjskiego zagrożenia, jednak należy pamiętać, że silne wypowiedzi są częścią strategii mniejszych państw, które zdają sobie sprawę, że w pojedynkę nie mają szans na skuteczną obronę.

- Pozytywnie odebrany został wywiad litewskiej minister obrony Dovilė Šakalienė dla Fox News w przeddzień Dnia Odrodzenia Niepodległości. Šakalienė podkreśliła, że żądania USA dotyczące zwiększenia wydatków na obronność w Europie są zasadne. Nie potępiła również prób ograniczenia pomocy dla Ukrainy, jeśli miałoby to przybliżyć pokój, zaznaczając jednocześnie, że rozmowy z Rosją można prowadzić wyłącznie z pozycji siły.

- Retoryka Trumpa i Putina wykazuje pewne podobieństwa, takie jak przywiązanie do wartości konserwatywnych, prymat interesów narodowych oraz uznawanie prawa silniejszego. Istnieją jednak istotne różnice. Trump postrzega politykę zagraniczną w kategoriach biznesowych transakcji, natomiast Putin deklaruje odbudowę rosyjskiego imperium, lubi posługiwać się różnego rodzaju pseudohistorycznymi teoriami o szczególnej roli Rosji, o wymyślonej przez Lenina Ukrainie. Nie jestem pewien, czy taki sojusz biznesu i ideologii może być trwały.

- No właśnie: dla Rosji nieopłacalne jest porzucenie Chin na rzecz USA, szczególnie że kraj ten staje się coraz bardziej zależny od Pekinu. Ponadto Stany Zjednoczone są demokracją, gdzie co cztery lata może zmienić się prezydent, co sprawia, że długofalowy sojusz z Rosją jest mało prawdopodobny.