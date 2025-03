W rozmowie z Interią generał brygady Sił Zbrojnych RP podkreślił, że nie posiada informacji, które w jakikolwiek sposób uwiarygadniałyby tezę o wzmożonym zbrojeniu się Rosji w pobliżu przesmyku suwalskiego. - Z punktu widzenia działań dezinformacyjnych, jakie prowadzi Rosja, akurat takie informowanie o koncentrowaniu wojsk w przesmyku jest czymś, co daje do myślenia - mówił.

Nasz rozmówca podkreśla, że zagrożenie w tym rejonie cały czas jednak istnieje. To obwód królewiecki - rosyjska enklawa tuż przy polskiej granicy. - Obwód królewiecki to nie jest - jak kiedyś myśleliśmy - Hongkongiem w tej części Europy , tylko raczej jest to Norfolk, czyli baza militarna . Rosjanie mają tam duże skupienie swoich wojsk, mają rozwinięte systemy broni ofensywnej, m.in. Iskandery - mówił gen. Marek Dukaczewski.

W rozmowie z Interią generał zaznaczył, że to, co jest niepokojące, to fakt, że poprzez ten obwód Rosja graniczy z NATO. - Mamy świadomość tego, co się dzieje, obserwujemy to bardzo dokładnie - nadmienił.