- Sąd wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania karnego aż do "ustania przeszkody". Tą przeszkodą jest nieobecność oskarżonego na terytorium Polski - powiedziała sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Rosyjski szpieg Paweł Rubcow , znany w Polsce, jako dziennikarz Pablo Gonzalez w lipcu 2024 roku wrócił do Rosji w ramach wymiany więźniów. Po przybyciu do ojczyzny na lotnisku witany był przez Władimira Putina .

Jeszcze w ubiegłym roku przeciwko Rubcowi Wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu lubelskiego akt oskarżenia. Sędzia Ptaszek w rozmowie z "RZ", informowała, że sprawa zostanie poprowadzona przed Sąd Okręgowy w Warszawie.

Rosyjski szpieg podejrzewany jest o zbrodnie, co oznacza, że dla rozpoczęcia procesu konieczna jest obecność Rubcowa na przynajmniej pierwszej rozprawie .

"Teoretycznie można skierować do władz Rosji wniosek o ekstradycję Pawła Rubcowa, jednak w praktyce powodzenie takiego wniosku jest równe zeru - Rosja nie po to się o niego upomniała, żeby teraz go wydać" - wskazywała "RZ".