Miał działać na zlecenie rosyjskich służb. Jest wyrok sądu

51-letni obywatel Ukrainy Serhij S. został zatrzymany przez ABW w styczniu 2024 roku. W śledztwie prowadzonym przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej we Wrocławia do tej pory postawiono zarzuty łącznie pięciu osobom.

Uzasadniając wyrok, sędzia podkreślił, że celem działań oskarżonego było "obniżenie naszych morale, poddanie w wątpliwość sprawczości naszego państwa". - Oskarżony będąc obywatelem Ukrainy, zaraz po rosyjskiej inwazji w zasadzie wystąpił przeciwko swojemu krajowi. Chciał przedostać się do Mołdawii, znalazł się w Gruzji, szukał kontaktów z Grupą Wagnera , by finalnie wylądować w Niemczech - wyjaśnił sędzia.

Prokuratura złożyła jesienią 2024 roku do sądu wniosek o skazanie S. bez przeprowadzania rozprawy i ustaliła z podejrzanym, że podda się on dobrowolnie karze trzech lat bezwzględnego więzienia. Wrocławski sąd odrzucił ten wniosek. - Według sądu kara zaproponowana dla S. jest zbyt łagodna - mówił sędzia Marcin Myczkowski. S. od roku przebywa w tymczasowym areszcie.

Obrona twierdziła, że oskarżony nie chciał podpalać i nie jest agentem, bo jeśli byłby nim, to przygotowałby się do aktu dywersji znacznie lepiej - niż kupując podpałkę do grilla i paliwo do biokominka. Tym chciał się tylko uwiarygodnić przed zleceniodawcą, by go oszukać. Prokurator zażądał jednak dla niego pięciu lat więzienia.