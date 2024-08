Jednostki zmechanizowanych Sił Zbrojnych Białorusi miały zostać postawione w stan pogotowia. "Personel wojskowy ładuje sprzęt wojskowy na wagony kolejowe, które rozpoczną podróż w wyznaczone rejony w kierunkach taktycznych Homla i Mozyrza" - napisano w oświadczeniu białoruskiego resortu obrony. To regiony, które graniczą z ukraińskimi obwodami kijowskim i czernihowskim .

Białoruskie ministerstwo opublikowało film, na którym widać rzekomy załadunek sprzętu wojskowego. "Jednostki wojskowe sił operacji specjalnych, wojsk lądowych i wojsk rakietowych, w tym wyrzutnie Polonez MLRS i Iskander, otrzymały zadanie przemarszu do wyznaczonych obszarów" - brzmi komunikat.

Zamęt na granicy Ukrainy z Białorusią. Sprzeczne doniesienia

W sobotę minister Wiktar Chrenin zapowiedział wzmocnienie wojsk przy granicy z Ukrainą w obwodzie homelskim. Wiąże się to z doniesieniami, wedle których ukraińskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Białorusi. Jak przekazał Alaksandr Łukaszenka , maszyny miały zostać zestrzelone w piątek.

Łukaszenka przekazał, że kilka obiektów naruszyło białoruską przestrzeń powietrzną w graniczącym z Rosją obwodzie mohylewskim, co - jak podkreślił - zmusiło władze do postawienia lotnictwa i sił obrony powietrznej w stan najwyższej gotowości. Wydał też rozkaz wzmocnienia oddziałów wojskowych na kierunku mohylewskim i mozyrskim. W sobotę do MSZ w Mińsku wezwano charge d'affaires Ukrainy i przestrzeżono Kijów przed naruszaniem białoruskiej przestrzeni powietrznej.