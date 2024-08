Białoruskie MSZ "zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków odwetowych"

Białoruś. Alaksandr Łukaszenka oskarżył Ukrainę

Wcześniej w sobotę Alaksandr Łukaszenka powiadomił, że w nocy doszło do incydentów w przestrzeni powietrznej nad jego krajem. O naruszenia oskarżona została Ukraina. - Było ich około tuzina. Poderwano odrzutowce i śmigłowiec - powiedział, zaznaczając, że trwają poszukiwania "tego, co z nich został".

- Nieprzyjemne jest to, że Ukraińcy, jak wielokrotnie ostrzegałem, pokazują w ten sposób, że nie są gotowi na żaden pokój i w dalszym ciągu eskalują to napięcie. Dwa dni temu doszło do ataku w kierunku Kurska, gdzie przeszli kilka kilkadziesiąt kilometrów, 30, 35 i już dzisiaj się okopują. No cóż, to jest prowokacja mająca na celu uderzenie w Federację Rosyjską - mówił.