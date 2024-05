W trakcie działań, które potrwają do piątku, symulowane będą ataki powietrzne między innymi za pomocą bezzałogowców skierowane na kluczowe obiekty infrastruktury krytycznej, budynki administracji państwowej, a także bazy wojskowe.

Kilka dni wcześniej, jak informowali analitycy kanału "Białoruski Gajun" na białoruskie lotnisko w Baranowiczach przybyły rosyjskie śmigłowce Mi-24 i Mi-8 . "To pierwsze i jak dotąd jedyne śmigłowce wojskowe od czasu wycofania grupy śmigłowców Federacji Rosyjskiej z Białorusi w sierpniu 2023 roku " - napisano w komunikacie.

Ćwiczenia wojsk na Białorusi. Ukraińcy o kierunku północnym

Podobne zdanie w sprawie wyraził białoruski analityk wojskowy Ołeksandr Alesin . Opozycjonista w rozmowie telewizją Kijów 24 stwierdził, że tamtejsze wojsko jest szkolone przede wszystkim do obrony przed rzekomym atakiem ze strony białoruskich jednostek walczących obecnie w Ukrainie.

- Jedyne, na co Białoruś się przygotowuje, to możliwy atak nielegalnych, jak twierdzą władze, formacji białoruskich z terytorium Ukrainy. Operacja ta jest stale ćwiczona przez białoruskie wojsko. Przesunięto siły specjalne do granicy, aby osłonić się przed potencjalnym zagrożeniem - wyjaśnił.