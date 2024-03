Na początku marca bieżącego roku ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie ostrzegła mieszkających tam obywateli USA przed planami ataków ekstremistów. Celem miały być duże zgromadzenia publiczne, w tym koncerty. Amerykanom polecono, by unikali dużych skupisk ludzi przez najbliższe 48 godzin, przypomniano także o obowiązującym ostrzeżeniu przed podróżami do Rosji.

Strzelanina pod Moskwą. Rosja wiedziała o zagrożeniu. Teraz twierdzi, że było inaczej

Pojawia się pewna sprzeczność co do stanowiska Federacji Rosyjskiej w tej sprawie. W dalszej części publikacji wskazano, że "rosyjskie źródła agencyjne podały, że dane dostarczone przez Waszyngton były niekonkretne", co może wskazywać, że Moskwa rzeczywiście została poinformowana. Podobną wersję przekazało agencji TASS źródło w rosyjskich służbach specjalnych. Stwierdzono, że informacje rzeczywiście otrzymano, ale "miały one charakter ogólny, bez żadnych szczegółów".