Kontrolowany przez rebeliantów z ruchu Ansar Allah kanał telewizyjny Al Massira podał, że w wyniku ataku na miasto Sada w północno-zachodnim Jemenie zginęło 13 osób, zaś amerykański atak na kontrolowaną przez Huti stolicę Jemenu, Sanę spowodował śmierć co najmniej 10 osób. Wśród ofiar śmiertelnych jest czworo dzieci i jedna kobieta.

W sobotę wieczorem prezydent USA Donald Trump poinformował, że wojsko rozpoczęło "rozstrzygającą i potężną" operację militarną przeciwko wspieranym przez Iran jemeńskim rebeliantom Huti. Lotnictwo USA dokonuje uderzeń na bazy terrorystów i ich obronę powietrzną, by chronić amerykańskie i sojusznicze statki i oraz wolność żeglugi - przekazał amerykański prezydent w swoim serwisie społecznościowym True Social.

"Nie zagrażajcie narodowi amerykańskiemu, jego prezydentowi, który otrzymał jeden z największych mandatów w historii prezydentury, ani światowym szlakom żeglugowym. Jeśli to zrobicie, uważajcie, ponieważ Ameryka pociągnie was do pełnej odpowiedzialności i nie będziemy w tym mili" - dodał Donald Trump.