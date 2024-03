Władysław Kosiniak-Kamysz po zamachu w Rosji: Wszystkie służby w pełnej gotowości

Atak pod Moskwą. Wciąż rośnie liczba ofiar

Do strzelaniny, do której odnosił się Władysław Kosiniak-Kamysz, doszło w piątek w sali koncertowej Crocus City Hall pod Moskwą. Na miejscu pojawiło się kilku zamaskowanych mężczyzn, uzbrojonych w karabiny maszynowe. Napastnicy otworzyli ogień do ludzi oczekujących na koncert zespołu Piknik. Doszło także do pożaru, który doprowadzić miał ostatecznie do zawalenia się dachu.