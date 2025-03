Do tragedii doszło w dyskotece "Pulse" w Koczani, gdzie w sobotni wieczór odbywał się koncert popularnego macedońskiego zespołu DNA. W wydarzeniu wzięło udział ok. 1500 osób.

Jak podają macedońskie media, powołując się na Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w pożarze zginęło ok. 50 osób. Oficjalny bilans nie jest jednak znany. Niektóre macedońskie media informują, że ofiar śmiertelnych może być nawet 100.

Dyrektor szpitala w Koczani, gdzie trafiły dziesiątki rannych, przekazał tamtejszym mediom, że prokuratura nie zezwala na podawanie szczegółowych informacji co do liczby ofiar. Kilkadziesiąt poszkodowanych osób zostało przewiezionych do klinik i szpitali w Skopje.