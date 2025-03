Burze niosące ze sobą tornada zmiatają z powierzchni ziemi wszystko, co napotkają na drodze, zostawiając ludzi bez dostępu do prądu. Jak informuje BBC, w stanie Kansas co najmniej osiem osób zginęło w wypadku, do którego doszło z powodu burzy piaskowej. W karambolu uczestniczyło przeszło 50 pojazdów.