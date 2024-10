Wybory w Gruzji. Opozycja ogłosiła, że nie uznaje wyników

Wybory w Gruzji. Opozycja nie uznaje wyników wyborów

- Proceder fałszowania wyborów został rozpracowany, szczegółowe informacje na ten temat opinia publiczna pozna w niedzielę. Wybory zostały skradzione. To przewrót konstytucyjny, Gruzińskie Marzenie jest autorem przewrotu konstytucyjnego i będzie pociągnięte do odpowiedzialności w trybie przewidzianym przez prawodawstwo Gruzji - powiedział Gwaramia.

Gruzja. Są częściowe wyniki wyborów parlamentarnych

Sondaże exit poll opublikowane przez niezależne telewizje wskazują, że obóz władzy zdobył najlepszy wynik, ale to połączone siły opozycyjne mogą liczyć na większość. Prorządowe media mówią natomiast o miażdżącym triumfie ekipy rządzącej.

Częściowe wyniki, które spłynęły do Centralnej Komisji Wyborczej z niemal 72 proc. komisji , wskazują, że Gruzińskie Marzenie może liczyć na 53 proc. głosów . Politycy tej partii utrzymują, że zdobędą około 90 na 150 miejsc w przyszłym parlamencie.

Gruzja. Wybory parlamentarne i sprzeczne wyniki

Rozbieżne wyniki sondażów sprawiły, że sukces ogłosiły wszystkie strony wyborczego starcia. - Rzadkim przypadkiem na świecie jest, aby ta sama partia osiągnęła taki sukces, w tak trudnej sytuacji. To dobry wskaźnik intuicji Gruzinów - oznajmił lider Gruzińskiego Marzenia Bidzina Iwaniszwili , powołując się na wyniki prorządowej stacji Imedi.

Agencja Reutera podkreśla, że cztery główne bloki opozycji, które mogą liczyć na miejsca w 150-osobowym parlamencie, są głęboko podzielone i nie jest jasne , czy będą w stanie dojść do porozumienia, by odsunąć Gruzińskie Marzenie od władzy po 12 latach rządów.

Według badań od 70 do 80 proc. Gruzinów opowiada się za integracją z Unią Europejską, jednak rządzące od ponad dekady i sprzyjające Kremlowi Gruzińskie Marzenie przekonuje, że dojście do władzy prozachodniej opozycji - która podpisała zobowiązanie do utworzenia wspólnego rządu w przypadku wygranej - wpląta Tbilisi w wojnę ukraińsko-rosyjską.