Decydujące wybory w Gruzji pod okiem Rosji. "To będzie koniec"

Rosja chce sfałszować sobotnie wybory parlamentarne w Gruzji - uważa dziennikarz śledczy Christo Grozew. Jego zdaniem, tylko w ten sposób Moskwa jest w stanie zapewnić sobie przyjazny rząd w sąsiednim kraju. - Jeśli plany Rosji zadziałają, to będzie to koniec wolnej Gruzji - podkreślił Grozew. Jak dodał, jeśli dojdzie do ingerencji w wybory, odpowiedzią będą masowe protesty.