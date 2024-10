Wybory między Rosją a Zachodem. Gruzini ruszyli do urn

Gruzja. Wybory parlamentarne na wagę złota

Wybory w Gruzji. Wybór między Zachodem i Rosją

W trakcie kampanii wyborczej prezydent Gruzji apelowała do partii opozycyjnych o zjednoczenie. Jej gabinet przedstawił tzw. Gruzińską Kartę - czyli dokument, który miał zobowiązać antyrządowe ugrupowania do utworzenia wspólnego rządu koalicyjnego, który będzie dążył do reform zbliżających kraj do Unii Europejskiej. Gruzińska Karta została finalnie podpisana przez wszystkie prozachodnie siły polityczne.