Częściowe wyniki, które spłynęły co Centralnej Komisji Wyborczej z 70 proc. komisji , wskazują, że Gruzińskie Marzenie może liczyć 53 proc. głosów . Politycy tej partii stale utrzymują, że zdobędą około 90 na 150 miejsc w przyszłym parlamencie.

Wybory w Gruzji. Media niezależne: Prozachodnia opozycja zwyciężyła

Taki wynik wyborów oznacza to, że opcja rządząca przegrywa z partiami opozycyjnymi , które przekroczyły próg wyborczy. Ich łączny wynik wynosi 51,9 proc. , co - według badania na zlecenie niezależnej telewizji Forumla - daje większość siłom prozachodnim.

Prezydent Gruzji zadowolona z wyników. "Jestem pełna wiary w naszą przyszłość"

Rozbieżne wyniki sondażów sprawiły, ż e sukces ogłosiły wszystkie strony wyborczego starcia. - Rzadkim przypadkiem na świecie jest, aby ta sama partia osiągnęła taki sukces, w tak trudnej sytuacji. To dobry wskaźnik intuicji Gruzinów - oznajmił lider Gruzińskiego Marzenia Bidzina Iwaniszwili , powołując się na wyniki prorządowej stacji Imedi.

Wyniki wyborów skomentowała także prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. "Europejska Gruzja wygrywa z wynikiem 52 proc., pomimo prób sfałszowania wyborów i bez głosów diaspory" - napisała w swoim pierwszym wpisie na platformie X, odnosząc się do niezależnych sondaży.

"Gruzja wykazała się podejściem demokratycznym, europejskością i dojrzałością. Jestem dumna i pełna wiary w naszą europejską przyszłość!" - podkreśliła głowa państwa w kolejnej wiadomości do społeczeństwa.

Agencja Reutera podkreśla jednak, że cztery główne bloki opozycji, które mogą liczyć na miejsca w 150-osobowym parlamencie, są głęboko podzielone i nie jest jasne , czy będą w stanie dojść do porozumienia, by odsunąć Gruzińskie Marzenie od władzy po 12 latach rządów.

Gruzja. Wybory parlamentarne. Podano wyniki exit poll

Lokale wyborcze w Gruzji były otwarte do godziny 20 czasu lokalnego (godzina 18 czasu polskiego - red.). W trzech tysiącach obwodowych komisji na terenie kraju swój głos mogło oddać 3,5 miliona uprawnionych obywateli, za granicą natomiast zarejestrowało się 96 tysięcy osób.

Wybory parlamentarne uważane są za kluczowe, ponieważ ich wynik przesądza o przyszłości tego kaukaskiego państwa. Zdaniem analityków ich rezultat to nie tylko kwestia wyłonienia parlamentarzystów, ale przede wszystkim wskazanie kierunku rozwoju kraju między innymi w kwestiach współpracy międzynarodowej . Od wielu miesięcy przekonuje o tym prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili , która stała się twarzą proeuropejskiego kursu kraju.

Według sondażów od 70 do 80 proc. Gruzinów opowiada się za integracją z Unią Europejską, jednak rządzące od ponad dekady i sprzyjające Kremlowi Gruzińskie Marzenie przekonuje, że dojście do władzy prozachodniej opozycji - która podpisała zobowiązanie do utworzenia wspólnego rządu w przypadku wygranej - wpląta Tbilisi w wojnę ukraińsko-rosyjską.