Jest wiele lotnisk położonych w malowniczych okolicznościach przyrody. Pasażerowie zachwycają się ich nowoczesnością, egzotycznymi roślinami czy spektakularnym wodospadem we wnętrzu hali.

Żaden port lotniczy nie może jednak równać się z tym, co ma do zaoferowania lotnisko Ko Samui w Tajlandii . Przypomina bardziej wakacyjny kurort niż miejsce, w którym dopiero rozpoczynamy lub kończymy naszą podróż.

Już w momencie wyjścia z samolotu zaskakują nas kolorowe wózki elektryczne , które zawożą pasażerów do terminala. Można poczuć się w nich jak w kolejce turystycznej, w której przewodnik w niespiesznym tempie pokazuje turystom okolicę.

Port w Ko Samui to jedno z nielicznych lotnisk na świecie, gdzie nie ma rękawów do samolotów. Pasażerowie jednak nie narzekają z tego powodu - każda chwila w tym miejscu jest wyjątkowa i nikomu nie spieszy się do samolotu.