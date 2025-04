"Trenuj z wojskiem". Rafał Trzaskowski zachęca do wzięcia udziału

Zaznaczył, że na szkoleniu spotkał "mnóstwo zainteresowanych dołożeniem swojej cegiełki do wspólnego bezpieczeństwa osób - i kobiet, i mężczyzn".

"Trenuj z wojskiem" to jednodniowe, bezpłatne, sobotnie szkolenie wojskowe. 8-godzinny kurs obejmuje wprowadzenie do strzelectwa, walk wręcz, pierwszej pomocy czy survivalu. Wojsko zaprasza chętnych w wieku od 15 do 65 lat z polskim obywatelstwem