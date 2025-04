W sobotę rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował, że ostatnio zwiększyła się liczba cudzoziemców próbujących nielegalnie przedostać się do Polski przez granicę z Białorusią.

Granica polsko-białoruska. Rośnie liczba prób nielegalnego przedostania się do Polski

27 marca weszło w życie rozporządzenie ws. czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej . Ograniczenie prawa do azylu będzie obowiązywać przez 60 dni.

Na blisko 60 km granicy nie wolno przebywać w pasie o szerokości 200 metrów od linii granicy, na odcinku ponad 15 kilometrów położonym w rejonie rezerwatów przyrody pas ma ok. 2 km szerokości, a na odcinku blisko 3,8 km szerokość strefy to ok. 4 km.