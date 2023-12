Zdaniem polityk, brukselscy urzędnicy przedstawili konkretne punkty dotyczące mniejszości narodowych zamieszkujących terytorium Ukrainy . Część z nich zostanie spełniona, jednak w niektórych kwestiach będzie do niemożliwe. Mowa między innymi o prawach dla mniejszości rosyjskiej .

- Na Ukrainie nie ma mniejszości rosyjskiej . Nie ma jej. Nie ma ani jednej prawnie sformalizowanej społeczności, która identyfikowałaby się jako mniejszość rosyjska. Są Ukraińcy, niektórzy mówią po rosyjsku . Jestem z Odessy i kiedy chcę, mówię po ukraińsku, a jak chcę po rosyjsku i do tego nie potrzebuję ani Moskali, ani decyzji Komisji Weneckiej - wyjaśniła Stefaniszyna.

Według wicepremier, choć kwestia mniejszości rosyjskiej znajdowała się w rekomendacjach Komisji Weneckiej, to jednak Bruksela dała się przekonać do ukraińskiego punktu widzenia. - Cieszę się, że Komisja Europejska to rozumie - dodała.