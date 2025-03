Zapytany o to, czy papież może zrezygnować, odparł: " Nie sądzę, naprawdę nie ".

Mówiąc o stanie papieża, kardynał Fernandez zaznaczył, że czuje się on dobrze , ale stosowana tlenoterapia wysokoprzepływowa "wysusza wszystko".

Papież w szpitalu. Franciszek chce wrócić do pracy. Lekarze mają obiekcję

Prefekt Dykasterii Nauki Wiary podkreślił, że lekarze muszą mieć 100 proc. pewności, nim zgodzą się na wypisanie go ze szpitala i jego powrót do Watykanu, bo zdają sobie sprawę, że Franciszek będzie chciał od razu wrócić do pracy dla dobra innych.