Prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił węgierskiego premiera Viktora Orbana na spotkanie w Paryżu, by rozmawiać o Ukrainie - podaje Politico. Jak podkreślono, Macron ma przekonywać Orbana do poparcia przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Węgry już wcześniej groziły wetem, chcąc wymusić na ukraińskim rządzie zmiany w prawie, które mają uderzać w mniejszość węgierską zamieszkującą Ukrainę.