Bliski współpracownik Donalda Trumpa sugerował w sieci, że premier Wielkiej Brytanii - będąc jeszcze dyrektorem prokuratury koronnej - miał ułatwiać "działanie na rzecz gangów" zajmujących się wykorzystywaniem nieletnich. Wezwał także króla Karola III do rozwiązania parlamentu oraz zwołania przedterminowych wyborów. To - według Keira Starmera - " przekroczyło pewną granicę ".

- Ci, którzy rozpowszechniają kłamstwa i dezinformację tak daleko i tak szeroko, jak to (tylko) możliwe, nie są zainteresowani ofiarami, ale samymi sobą - powiedział lider Partii Pracy podczas konferencji prasowej w hrabstwie Surrey.

Macron o Musku: Trudno było sobie wyobrazić

- Jeżeli dziesięć lat temu powiedziano by nam, że właściciel jednego z największych portali społecznościowych na świecie wspiera nową międzynarodówkę reakcjonistów i bezpośrednio miesza się w wybory, w tym w Niemczech, to trudno byłoby nam sobie to wówczas wyobrazić - powiedział francuski prezydent.