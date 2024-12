Niemieccy politycy niezbyt pochlebnie odnieśli się do obszernego komentarza Elona Muska, w którym miliarder wyjaśniał, dlaczego popiera AfD. Friedrich Merz z CDU podkreślił, że publikacja jest "natrętna" oraz że jest to przypadek "ingerencji w kampanię wyborczą". Z kolei Saskia Esken z SPD stwierdziła: - W świecie Muska demokracja i prawa pracownicze są przeszkodą na drodze do większych zysków.