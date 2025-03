Zełenski wysyła sygnał Rosji. "Skoro chce końca wojny"

Przebywający w Brukseli prezydent Ukrainy zwrócił się do przywódców Unii Europejskiej ze specjalnym apelem dotyczącym ograniczonego zawieszenia broni, co ma być jednym z pierwszych kroków, które finalnie doprowadzą do całkowitego wstrzymania walk.

"Wszyscy muszą upewnić się, że Rosja, jako jedyne źródło tej wojny, zaakceptuje potrzebę jej zakończenia. Można to udowodnić poprzez dwie formy "ciszy", które są łatwe do ustalenia i monitorowania, a mianowicie brak ataków na infrastrukturę energetyczną i inną infrastrukturę cywilną: rozejm dla pocisków rakietowych, bomb i dronów dalekiego zasięgu, a drugi to rozejm na wodzie, co oznacza brak operacji wojskowych na Morzu Czarnym" - stwierdził.

Wołodymyr Zełenski o zawieszeniu broni. Wskazuje na "dobrą wolę" Rosji

Kolejnym krokiem ze strony Rosji, zdaniem Wołodymyra Zełenskiego, powinno być udowodnienie swojej dobrej woli. Może się to odbyć poprzez wymianę więźniów, co zostanie uznane za "środek do ustanowienia podstawowego zaufania".

"Powinno to się opierać na zrozumieniu, że jakikolwiek rozejm lub środki budowania zaufania mogą służyć jedynie jako prolog do pełnego i sprawiedliwego rozwiązania, do kompleksowego porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa i zakończenia wojny" - dodał ukraiński przywódca.

Polityk kolejny raz podkreślił, że "Ukraińcy naprawdę chcą pokoju, ale nie za cenę rezygnacji z Ukrainy". Jednocześnie zasugerował, że w rozmowach pokojowych powinny brać udział wszystkie kraje, które pomagają Kijowowi.

Spotkanie Zełenski - Macron. "Mamy wspólną wizję"

Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych podsumował także spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Rozmowa odbyła się na marginesie posiedzenia Rady Europejskiej.

Jak podkreślił ukraiński prezydent, w trakcie dyskusji omówione zostały szczegóły spotkania szefów sztabów państw Europy, którzy przybędą 11 marca do Paryża.

"Mamy absolutnie jasną wspólną wizję, że prawdziwy i trwały pokój jest możliwy dzięki współpracy między Ukrainą, całą Europą i Stanami Zjednoczonymi. Wojna musi zakończyć się jak najszybciej" - napisał Zełenski.

Według medialnych doniesień w trakcie wydarzenia dyskutowana będzie kwestia misji stabilizacyjnej w Ukrainie.

