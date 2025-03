Rosja nie zważa na amerykańskie sankcje. Tankowiec wysłany do Syrii

Rosja wysłała ładunek oleju napędowego do Syrii na pokładzie tankowca objętego w styczniu amerykańskimi sankcjami, co stanowi pierwszą tak bezpośrednią dostawę do tego kraju od ponad dekady - wynika z danych LSEG. Statek jest zakotwiczony w pobliżu syryjskiego portu Banias. Ostateczne przeznaczenie jego ładunku nie jest znane.