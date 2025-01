Musk chce rozdawać karty w brytyjskiej polityce. Uderzył w "przyjaciela"

Elon Musk chce namieszać w Partii Reform. Proponuje nowego lidera

Musk poparł również na stanowisko szefa partii posła z Great Yarmouth Ruperta Lowe'a. Stwierdził, że jego wypowiedzi, które czytał "mają wiele sensu". Lowe wykazał się jednak lojalnością wobec obecnego przywódcy, pisząc na X: "Nigel jest liderem Reformy. To on doprowadził do Brexitu i zawsze będę mu za to wdzięczny".