"WSJ": Tajne rozmowy Muska z Putinem od 2022 r.

Z kolei były oficer rosyjskiego wywiadu miał przekazać, że pod koniec 2023 r. Putin zmusił Muska do nieaktywowania sieci Starlink nad Tajwanem w ramach przysługi dla chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Firma do dziś nie ma pozwolenia na operacje na Tajwanie, choć na stronie Starlink w sieci widnieje informacja, że "wkrótce" będzie on tam dostępny.