Pięć krajów poradzieckich przygotowuje się do wielkich ćwiczeń wojskowych na wybrzeżu Morza Kaspijskiego. W manewrach wezmą udział Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan. Co ciekawe, do ćwiczeń nie zaproszono mocarstw, które mają dostęp do akwenu: Rosji i Iranu. "Budzi to niepokój w Moskwie" - napisał Bruce Pannier, dziennikarz i badacz Azji Środkowej.