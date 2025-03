To unikat w skali świata. Znajduje się pod wodą, łączy Streymoy, największą z Wysp Owczych i siedzibę jednej z najmniejszych stolic świata, Tórshavn, z Eysturoy, drugą co do wielkości wyspą archipelagu. Ma 11 kilometrów długości i codziennie przejeżdża przez niego ok. 6000 pojazdów. Co w nim wyjątkowego?