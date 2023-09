Embargo na zboże z Ukrainy. Węgry i Słowacja reagują

Szef węgierskiego rządu dodawał, że doprowadzi to do poważnej walki w Brukseli , bo UE nie chce stanąć po stronie państw członkowskich.

Embargo na ukraińskie zboże. Polska przedłuża zakaz

- Nie będziemy słuchać Berlina, nie będziemy słuchać von der Leyen, Tuska czy Webera . Zrobimy to, bo to jest w interesie polskiego rolnika - mówił Mateusz Morawiecki.

Zakaz importu zboża z Ukrainy. Komisja Europejska go nie przedłuży

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych pozostawał dozwolony.