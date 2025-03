- Mam nadzieję, że ktoś w końcu wyciągnie z tego wnioski i mam nadzieję, że gdy ta opinia ujrzy światło dzienne, to będziemy mówili o jej merytorycznej zawartości. Chciałbym, żeby wtedy nastąpiło uporządkowanie spojrzenia na sprawę katastrofy smoleńskiej - powiedział prokurator.

W 2016 r. zarządzeniem ówczesnego Prokuratora Generalnego zostało przekazane do dalszego prowadzenia Zespołowi Śledczemu nr 1 w Prokuraturze Krajowej. Obecnie zespół ten liczy siedmioro prokuratorów, a kieruje nim właśnie prok. Krzysztof Schwartz .

Jak zaznaczył prok. Schwartz, obecnie śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej formalnie jest przedłużone do końca 2025 r. - We wrześniu 2024 r. wpłynęła do nas opinia międzynarodowego zespołu biegłych, bardzo obszerna, zawierająca materiały w formie papierowej, jak i elektronicznej - przypomniał.