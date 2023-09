Orban zdradził, do kiedy chce rządzić. Odległa perspektywa

Viktor Orban odbył spotkanie ze swoimi współpracownikami z Fideszu. W czasie rozmów miał zdradzić, że planuje rządzić na Węgrzech do 2034 r., a nie jak wcześniej zapewniał - do 2030 r. Szef węgierskiego rządu odniósł się także do spadku popularności swojego gabinetu. Zdaniem polityka niższe wskaźniki sondażowe są spowodowane trudnościami gospodarczymi.