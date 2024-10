Węgry zadeklarowały, że "zrobią wszystko", by wesprzeć akcesję Serbii do Unii Europejskiej. W poniedziałek Belgrad odwiedził prezydent Tamas Sulyok, który ocenił, że "bez integracji europejskiej nie da się osiągnąć długoterminowej stabilności na Bałkanach". Dodał, że "nadszedł najwyższy czas na to, by UE w końcu spełniła obietnicę złożoną Bałkanom Zachodnim".