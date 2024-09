W poniedziałek 26 sierpnia w godzinach porannych polską przestrzeń powietrzną naruszył niezidentyfikowany obiekt. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maciej Klisz poinformował, że był to prawdopodobnie bezzałogowy statek powietrzny.

Obiekty w polskiej przestrzeni powietrznej. Premier wskazał istotny problem

Premier przypomniał, że sprawa ostatniego obiektu cały czas jest badana. - Ja odebrałem jednoznaczną informację, że intencją dowodzącego było zestrzelenie tego obiektu . Problem polega na tym, aby precyzyjnie i możliwie szybko zidentyfikować jaki to jest obiekt - podkreślił.

- Dlatego tak ważne jest precyzyjne ustalenie z jakim obiektem mamy do czynienia i wtedy jest gotowość zestrzeliwania, czy unieszkodliwiana takich obiektów - dodał.

Premier: Nasze wojsko niezwykle szybko reaguje na zagrożenia

Premier tłumaczył, że czasami taki obiekt jest na radarach tylko przez kilka sekund i "wtedy nie ma pewności, czy jest to obiekt cywilny, stado ptaków , czy celowe lub przypadkowe zakłócenie w tej przestrzeni wirtualnej".

Dodał, że w tamtym przypadku w pobliżu działały też polskie śmigłowce. - Gdy nie ma 100 proc. pewności i możliwości identyfikacji, to wojskowi biorą na siebie odpowiedzialność - czy zestrzelić obiekt, czy większym ryzykiem nie jest to, że może być to obiekt cywilny - powiedział.