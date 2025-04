Wodniacy twierdzą, że to właśnie ich praca jest najprzyjemniejsza. Jednak i tutaj zdarzają się sytuacje skrajnie groźne, od nietrzeźwych sterujących po utonięcia. Wiedzą o tym bardzo dobrze starszy sierżant Wojciech Janczewski i młodszy aspirant Filip Kędzia z komisariatu wodnego we Wrocławiu.

Sezon letni to niestety czas, kiedy dochodzi do utonięć. W 2024 roku od czerwca do września ponad 220 osób straciło życie w akwenach. Nierzadko są to osoby, które wcześniej spożywały alkohol.