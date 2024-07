Viktor Orban widzi w Trumpie nadzieję na zakończenie wojny

Jak przekonywał premier Węgier, powrót Donalda Trumpa do Białego Domu oznaczać będzie uregulowanie kwestii dotyczących wojny w Ukrainie . - Po listopadzie zwolennicy pokoju będą mieli swój dzień . Europa powinna myśleć o przyszłości - mówił.

Na antenie radia orzekł, że sposobem na przekonanie liderów zwaśnionych państw do opuszczenia broni jest powiedzenie im, że "cały świat chce pokoju, bo ta wojna wszystkich rani" i że świat "czeka na wznowienie rozmów pokojowych".

Kilka dni temu Orban skierował list do szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela, w którym zapewnił o tym, że Trump będzie chciał podjąć rozmowy pokojowe z Ukrainą i Rosją .

"Natychmiast po zwycięstwie w wyborach, nie czekając do inauguracji, będzie gotowy do sprawnego działania jako mediator pokojowy. Ma na to określone i uzasadnione plany" - pisał.