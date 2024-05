20 lat temu - 1 maja 2004 roku - do europejskiej wspólnoty dołączyły Polska , a także Czechy, Cypr, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Słowenia i Słowacja.

Ursula von der Leyen podkreślała, że dołączenie kolejnych państw do Unii Europejskiej "zmieniło zasadniczo Europę i uczyniło ją silniejszą". - Obywatele skorzystali z tego, co niesie uczestnictwo we Wspólnocie - argumentowała, mówiąc, że "gospodarka bardzo mocno się rozwinęła".