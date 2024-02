W piątek premier Donald Tusk wziął udział w trójstronnym spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i Alexandrem De Croo premierem Belgii, która w tym półroczu przewodniczy pracom UE.

Przed południem podczas wspólnego oświadczenia głos zabrała Ursula von der Leyen. - To są bardzo ważne momenty w Polsce z perspektywy promocji demokratycznych. Jesteśmy pod wrażeniem waszych wysiłków w kierunku tworzenia praworządności, społeczeństwa, w którym każdy trzyma się zasad - mówiła Ursula von der Leyen. - Wspólnie będziemy chronić praworządności w całej Europie - dodałą.

Ursula von der Leyen: W przyszłym tygodniu decyzje ws. dwóch funduszy

Jak zaznaczyła, w przyszłym tygodniu zapadną decyzje w sprawie dwóch funduszy, które zostały zablokowane dla Polski. - Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski, to pochodzi z funduszy Next Generation i Funduszy Spójności - mówiła. - To dobra wiadomość dla Europy i dla Polski. To wasze osiągnięcie - dodała.

- Silna praworządność oznacza bardziej odporne społeczeństwo, a tego potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Władimir Putin i jego przyjaciele robią wszystko, co tylko mogą, żeby zatruć debatę publiczną w całej Europie. Przez kłamstwa i dezinformację starają się zasiać podziały - powiedziała szefowa KE.

Pieniądze dla rolników

Ursula von der Leyen powiadomiła, że w trakcie rozmów poruszono temat europejskich rolników. - Bardzo podziwiam ciężką pracę wykonywaną przez rolników, żebyśmy mogli cieszyć się zdrową żywnością (...) Rolnicy martwią się o swoją przyszłość i jest to uzasadnione, dlatego wsłuchujemy się i działamy - mówiła.



- Europa już wspiera polskich rolników, oferując 22 mld euro przez Wspólną Politykę Rolną. Pierwsza płatność w ramach funduszu Next Generation to 1,4 mld euro, które będą dostępne dla polskich rolników, by pomóc im w modernizacji swojej produkcji i wejściu na nowe rynki - zapowiedziała.

Szefowa KE odniosła się także do sytuacji na polskiej granicy. - Słuchamy i działamy. Na przykład umowa o transporcie drogowym, którą będziemy aktualizować - mówiła. - Dzisiaj eksport z Ukrainy poprzez Morze Czarne został zwiększony i dobrze, dlatego, że odciąża to granice lądowe - dodała.

Premier Belgii: Polska jest ważnym graczem w EU

Premier Belgii podczas oświadczenia pogratulował Donaldowi Tuskowi. - Życzę powodzenia pańskiemu rządowi. Polska jest ważnym graczem w EU. Jesteście kluczowym partnerem dla Belgii i UE - mówił.

Przypomniał, że obywatele Polski "pokazali wspaniałe wsparcie" Ukrainie. - Jesteśmy wam winni za to wiele wdzięczności. Dzięki temu możemy się zaangażować w wasze wdrażanie reform, właśnie te reformy będziemy wspierać, to co, będziecie robić - powiedział.

Donal Tusk: To 600 mld złotych, góra pieniędzy

- Trochę czekaliśmy. Mamy to. To jest naprawdę bardzo ważny dzień. Wspólnie się napracowaliśmy. Przede wszystkim Polacy, którzy 15 października na nowo wybrali demokrację i rządy prawa. To prawdziwi bohaterzy historii, która dziś znalazła finał - mówił Donald Tusk. - To 600 mld złotych, góra pieniędzy, którą mądrze wykorzystamy - zapewniał.

Premier zaznaczył, że "nieprzypadkowo przewodnicząca KE wspomniała o pierwszych szybkich płatnościach". - Wśród nich będzie 1,5 mld euro, jeśli dobrze zrozumiałem. To też na nasze ponad 6 mld zł, które bezpośrednio trafią do małych, średnich producentów żywności - powiedział.

- Protest rolników ma swoje głębokie uzadadnienie. On jest protestem daramatycznym, także dlatego że część odbywa się na granicy z Ukrainą - ocenił. - Chcę bardzo mocno podreślić - protestujący rolnicy w Polsce nie są antyukraińscy, może się pojawić jeden czy drugi prowokator, my sobie z tym poradzimy, ale protestujący rolnicy, tak jak i protestujący transportowcy, protestują na granicy z Ukrainą nie dlatego że są przeciw Ukrainie - mówił.

Donald Tusk zaznaczył, że "Polska, pomagając Ukrainie nie może poświęcić fundamentalnych interesów dużych grup". Jak dodał, szefowa KE jest gotowa do rozmowy z protestującymi rolnikami na temat "kokretnych kroków, które sprawią, że ich sytuacja stanie się lepsza".

***

