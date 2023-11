Zgodnie z obowiązującą umową między Unią Europejską a Armenią, obywatele ormiańscy muszą posiadać wizę, aby wjechać na terytorium któregoś z państw członkowskich . Obywatele Armenii korzystają obecnie z tzw. prostszych procedur wjazdu do strefy Schengen na pobyt 90-dniowy w dowolnym okresie 180 dni.

Armenia stara się jednak o liberalizację reżimu wizowego . UE wprowadziła ruch bezwizowy w stosunku do 61 niepodległych państw trzecich, a w tym gronie są m.in. USA, Wielka Brytania, Kanada, Ukraina, Izrael, Serbia czy granicząca z Armenią Gruzja .

Armenia chce być bliżej UE. Bruksela wysyła zielone światło

Wszystko to w ramach Europejskiego Mechanizmu Pokojowego . Jest to instrument, za pomocą którego Bruksela zapewnia środki zwiększające potencjał obronny krajów niebędących członkami Unii, zapobiegając tym samym konfliktom i wzmacniając pokój. Dzięki temu mechanizmowi Ukraina, Gruzja i Mołdawia otrzymują już pomoc od UE .

Komisja Europejska przestrzega: Nie nadużywajcie systemu azylowego

- Są też zadania, które musi wykonać kraj partnerski, w tym przypadku Armenia. Istnieją pewne wymogi techniczne dotyczące liberalizacji, do których zalicza się na przykład wymóg posiadania paszportów biometrycznych. Ale także żądania polityczne, aby dopilnować, by ramy polityczne w kraju nie pozwalały ludziom na nadużywanie systemu azylowego i aby ludzie nie byli zmuszani do opuszczenia kraju - dodał unijny urzędnik.